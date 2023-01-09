Томский проект «Краса в погонах» рассказал о новой участнице

Фото: Прокуратура Томской области

Издание "МК в Томске" запустило уникальный локальный проект о девушках, которые надевают форму в свое рабочее время. Сегодня в серию материалов вошла Екатерина Самодурова, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Томской области.

Екатерина работает в прокуратуре с 2018 года, главные ее увлечения - катание на лыжах и коньках.

Уточним, что проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Главная задача в серии материалов показать девушек, работающих в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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