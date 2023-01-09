В Томской области за новогодние праздники на свет появились более 140 малышей

Фото: Ксения Высотина

В Томской области в новогодние праздники родилось более 140 малышей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"44 малыша появились на свет в новогодние каникулы в Томской области. С 1 по 8 января нового года в Томске и районах области родились 64 мальчика и 80 девочек", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что первой, в 02.00, в новогоднюю ночь родилась девочка в городе Колпашево, это третий ребенок в семье. Также среди новорожденных есть одна двойня – девочки. Они появились на свет 5 января в областном перинатальном центре и стали первенцами в семье.

Также отмечается, что самым крупным родившимся малышом стал мальчик весом 4900 граммов и ростом 59 сантиметров.

По данным администрации, мамами в новогодние каникулы стали жительницы Томска, Северска и Стрежевого, Колпашевского, Каргасокского, Кривошеинского, Кожевниковского, Бакчарского, Шегарского, Асиновского и других районов, а также Кемеровской и Новосибирской областей.