Оперативно-дежурная служба Томска в новогодние праздники получила более 6,5 тысяч обращений

Дефекты удалось оперативно устранить. Фото: Олег Укладов

В Томске оперативно-дежурная служба зафиксировала 6 623 обращения от граждан за 10 дней, сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

«Сегодня в Томске зафиксирован один сход снега на автомобиль, аварийные отключения электроэнергии на некоторых улицах в поселках Росинка, Реженка и Апрель, ресурс был оперативно восстановлен», - говорится в сообщении.

Специалистам в новогодние праздники сообщили о нескольких повреждений на сетях, которые смогли исправить без отключения потребителей. На водопроводной линии на ул. Дальне-Ключевской было зафиксировано повреждение, а на ул. Смирнова и ул. Мичурина выявлены течи из колодца. Дефекты удалось оперативно устранить.

Жители города со вчерашнего дня сообщили о пяти сходах снега и наледи с крыш домов, одном с остановочного комплекса, тех аварийных отключений электроэнергии и одном оборванном кабеле.

Читайте также: Уполномоченный по правам человека в Томской области получила 3047 обращений в 2022 году