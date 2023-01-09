Губернатор Мазур провел встречу с заместителями на тему проблем региона

Фото: Телеграм-канал Владимира Мазура

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел собрание со своими заместителями, на котором были доложены меры по решению проблем жителей региона. Обращения начали поступать уже в первые дни 2023 года.

"В основном это нарекания на уборку дорог и тротуаров от снега, на вывоз мусора, на работу общественного транспорта и медицинских учреждений", - сказал губернатор.

Среди основных проблем в городе - пробки на Коммунальном мосту, мэрия занимается решением вопроса. Также Владимир Мазур отметил, что графики работ различных структур изменялись в зависимости от нагрузки и обращений жителей Томской области. Глава региона держит на личном контроле данный вопрос.

На встрече с заместителями губернатор поставил стратегические вопросы на ближайшее время и на весь следующий год.

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