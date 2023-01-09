Двух жителей Томска будут судить за кражу мобильных телефонов из такси

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Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о завершении расследования дел, по которым проходил томич и томичка. Жители города присвоили мобильные телефоны из такси, не вернув их хозяевам.

"30-летняя обвиняемая в июле 2022 года находясь в салоне автомобиля такси на маршруте от улицы Вокзальной до переулка Днепровского, обнаружила на заднем пассажирском сиденье оставленный прежним пассажиром мобильный телефон. Не сообщая водителю о находке, женщина похитила имущество и после поездки продала его", - говорится в сообщении.

В июле 2022 года на Большой Подгорной произошел аналогичный случай. Мужчина 30 лет похитил мобильный телефон из такси, однако не продал его, а присвоил для личного пользования.

В ходе расследования мобильные телефоны были изъяты и отданы их владельцам, моральный ущерб составил более 33 тысяч рублей.

Томичей подозревают по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Уголовное дело направлено в суд.

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