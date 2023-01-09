Уполномоченный по правам человека в Томской области получила 3047 обращений в 2022 году

Остаются актуальными вопросы расселения аварийных домов и обеспечение жильем детей-сирот. Фото: Анна Ковалёва

В Томской области Уполномоченный по правам человека в 2022 году получила 3047 обращений, сообщила пресс-служба регионального омбудсмена. От этого количества 2000 пришлось на письменные обращения. На личном приеме побывали 306 жителей региона, 741 человек получил консультацию у сотрудников аппарата.

«Для сравнения: в 2021 году к Уполномоченному поступило 3156 обращений, письменных-2034 (в 2022 году снижение на 3%)», - говорится в сообщении.

Большинство обращений направляли жители Томска. Треть из них была посвящена защите социальных прав, например, права на пособие, получение доступной и качественной медпомощи, защита жилищных и пенсионных прав.

Еще треть обращений в 2022 году поступило от людей, находящихся в СИЗО и колониях. Граждане обращались за правовой консультацией, сообщали о несогласии с действиями и решениями следователей, приговорами, отражали претензии по поводу доступности и качества медицинского обслуживания, бытовых условий содержания.

Остаются актуальными вопросы расселения аварийных домов и обеспечение жильем детей-сирот.

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