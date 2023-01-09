В каникулы уличные травмы получили 268 жителей Томска

Госпитализация потребовалась 25 травмированным томичам. Фото: Департамент здравоохранения Томской области

За период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года за помощью к медикам обратились 268 томичей с уличными травмами. В числе пострадавших - 132 ребенка. Об этом сообщил территориальный центр медицины катастроф Томской области.

Большинство попавших в больницы с травмами – дети, на новогодних каникулах госпитализировали 22 ребенка и двоих взрослых. 243 томичам помощь оказали амбулаторно.

Врачи назвали три основных причины, по которым количество травм среди горожан увеличилось. Это гололеды, спешка и невнимательность людей, а также их увлечение зимними видами спорта - катанием на коньках, лыжах, сноубордах.

В пресс-службе департамента здравоохранения Томской области напомнили, куда можно обратиться в случае получения травмы.

Пострадавших взрослых круглосуточно принимают: в горбольнице №3 (Нахимова, 3, тел. 41-98-49), поликлинике № 10 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 909-210 (доб. 1604), в медсанитарной части №2 (ул. Бела Куна, 3, тел. 8 (906) 959-73-72) и Центре семейной медицины (ул. Больничная, 11-г, тел. 90-11-09).

Детям, также круглосуточно, оказывают помощь в больнице скорой медицинской помощи №2 (ул. Олега Кошевого, 72, тел. 45-19-04).

«Также дополнительный пункт приема детского травматолога работает в ЦКБ Клиника «Больничная» (Больничная, 11-г, тел. 90-11-09). В травмпункте ведётся прием пациентов с 10 до 18 лет с травмами нижних и верхних конечностей», - добавили в сообщении.

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