В Томске бизнесмен и экс-директор банка обвиняются во взяточничестве на сумму 8 млн рублей

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Прокуратура Томской области выдвинула обвинительное заключение в отношении экс-директора Томского регионального филиала одного из коммерческих банков, а также главы Томского района и предпринимателя. Томичей обвиняют в даче и получении взятки.

"По версии следствия, в период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года директор регионального филиала банка получил от двух предпринимателей, один из которых в последующем стал главой Томского района, 3,7 млн рублей, 50 тыс. долларов США и автомобиль «Toyota Camry»", - говорится в сообщении.

Уточняется, что директору коммерческого банка было выдано вознаграждение в размере восьми миллионов рублей. Денежные средства направлялись "за способствование принятию банковским учреждением решений о заключении двух мировых соглашений по делу о взыскании задолженности по кредитному договору с организации, в интересах которой действовали взяткодатели".

Уголовные дела направили в суд для рассмотрения по существу. Подсудимым грозит наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", ч. 5 ст. 291 УК РФ "Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Напомним, что в ноябре 2022 года стало известно, что главу Томского района Александра Терещенко задержали. Позже его отстранили от занимаемой должности и отправили в СИЗО до 2 января 2023 года. Изначально Терещенко проходил по ч 4. ст. 33, ч.2 ст. 285 УК РФ "Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, совершенное главной органа местного самоуправления".

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