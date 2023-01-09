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НовостиОбщество9 января 2023 4:30

В Томске медика подозревают в краже 50 тысяч рублей у пациента

Ранее сотрудник был не судим
Источник:kp.ru
Ранее не судимый 40-летний сотрудник медицинского учреждения сознался в содеянном.

Ранее не судимый 40-летний сотрудник медицинского учреждения сознался в содеянном.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске полицейские задержали медика, которого подозревают в хищении денег у пациента, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

«По предварительным данным, подозреваемый во время переноса личный вещей госпитализированного в комнату хранения похитил из его барсетки денежные средства в общей сумме более 50 000 рублей», - говорится в сообщении.

Ранее не судимый 40-летний сотрудник медицинского учреждения сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

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