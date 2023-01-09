Томский психолог Болгова считает полезным давать себе обещания в Новом году

Фото: Анна Ковалева

Праздничные выходные подошли к концу, однако это не повод для расстройств. Томский психолог Анна Болгова поясняет, что новогодние обещания пойдут на пользу для всего организма. Врач дала комментарий изданию "МК в Томске".

"Важно возвращаться мыслями к своим планам и целям, потому что новые нейронные цепочки нашему мозгу строить сложно, а к старым возвращаться очень легко. Поэтому, мы можем назагадывать новых планов и быстро забыть о них", - пояснила Анна.

Психолог также привела в пример зарядку, которую какой-нибудь томич обязал себя делать после Нового года. Если начать на энтузиазме, а потом раз-два полениться и пропустить тренировку, то скоро и вовсе можно забыть о своем обещании. Не следует бросать свои начинания.

Среди основных обещаний, которые давали себе томичи в Новом 2023 году - это найти достойную работу с высокой заработной платой, сбросить лишний вес и заняться спортом.

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