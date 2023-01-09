В Томске специалисты проверили соблюдение графиков маршрутных автобусов

Перевозчикам по факту нарушений будут предъявлены штрафные санкции. Фото: Кирилл Колемасов

В Томске власти провели проверку по факту соблюдение графика маршрутных автобусов, сообщили в пресс-служба мэрии. Сотрудники департамента городского хозяйства и МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» также обращали внимание на санитарное состояние транспорта, пассажиропоток, соблюдение правил высадки и посадки пассажиров.

Нарушений по санитарному состоянию транспорта выявлено не было. Пассажиропоток с 2 по 6 января по пятибалльной шкале составлял один балл. В воскресенье, 8 января показатель на остановке ТГАСУ составлял 1 балл, а по маршруту №20 и №33 2-3 балла. Жители также оставляли жалобы на долгое ожидание автобусов в новогодние праздники.

«Так, по маршруту № 36/37 поступило 5 обращений, по маршруту №11 - 4 обращения, по № 30/33 - 2, еще по одной жалобе получили маршруты №№ 8/9, 19 и 29», - говорится в сообщении.

Перевозчикам по факту нарушений будут предъявлены штрафные санкции.

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