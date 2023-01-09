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НовостиОбщество9 января 2023 3:58

В Томске специалисты проверили соблюдение графиков маршрутных автобусов

Проверку провели на 21 маршруте
Кирилл Колемасов
Перевозчикам по факту нарушений будут предъявлены штрафные санкции.

Перевозчикам по факту нарушений будут предъявлены штрафные санкции.

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске власти провели проверку по факту соблюдение графика маршрутных автобусов, сообщили в пресс-служба мэрии. Сотрудники департамента городского хозяйства и МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» также обращали внимание на санитарное состояние транспорта, пассажиропоток, соблюдение правил высадки и посадки пассажиров.

Нарушений по санитарному состоянию транспорта выявлено не было. Пассажиропоток с 2 по 6 января по пятибалльной шкале составлял один балл. В воскресенье, 8 января показатель на остановке ТГАСУ составлял 1 балл, а по маршруту №20 и №33 2-3 балла. Жители также оставляли жалобы на долгое ожидание автобусов в новогодние праздники.

«Так, по маршруту № 36/37 поступило 5 обращений, по маршруту №11 - 4 обращения, по № 30/33 - 2, еще по одной жалобе получили маршруты №№ 8/9, 19 и 29», - говорится в сообщении.

Перевозчикам по факту нарушений будут предъявлены штрафные санкции.

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