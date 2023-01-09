На проспекте Мира в Томске водой затопило всю проезжую часть

В Томске 9 января, в понедельник, на проспекте Мира произошел прорыв воды. В результате аварии затопило проезжую часть так, что автомобили вынуждены ездить по глубоким лужам. Видео предоставил очевидец "Регион-70 Томск".

"Пока где-то падают деревья и ёлки, трамвайчики сносят все на своем пути — напротив НИПИ Нефти, пр-т. Мира просто затопило", - сообщает очевидец.

Жители города с юмором отнеслись к произошедшей протечке. Один из томичей назвал лужу новым "Беринговым проливом", другой "мировым озером".

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