Томичка за месяц перевела мошенникам более 6 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Жительница Стрежевого более месяца переводила деньги мошенникам, желая защитить свои средства, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. 30-летняя женщина подала заявление в полицию.

Потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник предупредил о незаконных операциях на ее лицевом счете, затем перевел на якобы сотрудника службы безопасности, который предупредил, что средства на ее счете находятся под следствием.

Третий собеседник представился правоохранителем и сообщил о возбуждении уголовного дела по факту незаконных операций и пригрозил уголовной ответственностью за разглашение полученной информации.

«Женщина поверила мошенникам и более месяца осуществляла переводы якобы на «страховые ячейки», думая, что в таком случае ее денежные средства будут в безопасности», - говорится в сообщении.

Потерпевшая также оформила кредиты и перевела собственные деньги на чужие счета, а также сообщила данные банковской карты, с которой затем похитили 90 тысяч рублей.

«Всего стрежевчанка совершила 168 переводов на счета мошенников на общую сумму более 6 миллионов рублей», - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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