На Большой Подгорной в Томске 29-летнюю девушку сбил трамвай

Фото: Анна Ковалева

В Томске рано утром 9 января, в понедельник, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате наезда трамвая пострадала женщина. Об этом сообщают очевидцы "Регион 70 Томск". Полиция сообщила, что пострадавшую доставили в больницу.

«Сегодня около 08 часов 30 минут в городе Томске на улице Большой Подгорной, 183, по предварительной информации, трамваем совершён наезд на пешехода», – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что 29-летнюю девушку-пешехода доставили больницу, чтобы провести осмотр после ДТП. После случившегося на месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

Читайте также: В Томске СК проводит проверку по факту возгорания автобуса с людьми

Трамвай сбил 29-летнюю девушку на улице Большой Подгорной в Томске. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Сегодня около 08 часов 30 минут в городе Томске на улице Большой Подгорной, 183, по предварительной информации, трамваем совершён наезд на пешехода», – говорится в сообщении.

29-летнюю девушку-пешехода доставили больницу для осмотра.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.