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НовостиОбщество9 января 2023 2:29

Рождественские богослужения в Томской области посетили более 4 тысяч человек

Нарушений общественного порядка не было
Кирилл Колемасов
Нарушений общественного правопорядка зафиксировано не было.

Нарушений общественного правопорядка зафиксировано не было.

Фото: Кирилл Колемасов

В Томской области рождественские богослужения посетили более четырех тысяч человек, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Во время празднования Рождества Христова сотрудники полиции и Росгвардии несли службу в храмах и монастырях.

«Места проведения мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции. Представители Госавтоинспекции обеспечили организацию дорожного движения на территориях, прилегающих к храмам и монастырям», - говорится в сообщении.

Всего службы в Томской области, по данным ведомства, посетили более 4 тысяч человек. Нарушений общественного правопорядка зафиксировано не было.

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