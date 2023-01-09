Рождественские богослужения в Томской области посетили более 4 тысяч человек

Нарушений общественного правопорядка зафиксировано не было. Фото: Кирилл Колемасов

В Томской области рождественские богослужения посетили более четырех тысяч человек, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Во время празднования Рождества Христова сотрудники полиции и Росгвардии несли службу в храмах и монастырях.

«Места проведения мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции. Представители Госавтоинспекции обеспечили организацию дорожного движения на территориях, прилегающих к храмам и монастырям», - говорится в сообщении.

Всего службы в Томской области, по данным ведомства, посетили более 4 тысяч человек. Нарушений общественного правопорядка зафиксировано не было.

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