В Томске для программы "Дом за рубль" доступно еще девять адресов

Фото: Алёна Голева

В Томске еще девять домов будут переданы в рамках программы «Дом за рубль» в 2023 году, об этом сообщает в пресс-служба городской администрации.

«Департамент архитектуры и градостроительства администрации Томска в рамках муниципальной программы «Дом за рубль» готовит конкурсную документацию на 9 домов для передачи в аренду в 2023 году», - говорится в сообщении.

Адреса для программы располагаются в разных частях города, однако у каждого удобное расположение: улица Красноармейская, 77, улица Гагарина, 33, улица М. Горького 11, улица Никитина, 37, улица Розы Люксембург, 33/1, площадь Соляная 9/1, переулок Соляной, 2, улица Шишкова 27 и улица Белинского, 34.

На данный момент к передаче уже готово 18 адресов: два дома на Гоголя, четыре на Советской, дома по улицам Максима Горького и Центральной, Шишкова и Татарской, Пушкина, Крылова, на переулке Батенькова и Островского, улице Кузнецова, Розы Люксембург и улице Лермонтова.

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