В Томске на улице Марины Цветаевой произошел пожар

Фото: Регион-70 Томск

В Томске поздно вечером 8 января, в воскресенье, произошел пожар на улице Марины Цветаевой. О возгорании сообщили очевидцы "Регион-70 Томск".

"Марины Цветаевой 10, четыре пожарных автомобиля. Что горит не понятно, но рукава разматывают", - сообщил очевидец.

Позже подписчик телеграм-канала уточнил, что пожар произошел в Томске на улице Марины Цветаевой, 8. Возгорание было замечено в подвальном помещении.

Читайте также: В Томске СК проводит проверку по факту возгорания автобуса с людьми