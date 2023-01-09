В Томске 9 января обещают сильный ветер и похолодание до -22 градусов

Фото: Анна Ковалева

В Томске 9 января ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура днем ожидается -1...-3°С с понижением в течение дня -20…-22°С. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 19-24 м/с. Температура ночью -3…-5°С. Снег, мокрый снег, местами сильный, днем небольшой снег, местами гололедные явления.

В Томской области ночью снег, мокрый снег, по югу мокрый снег с дождем, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах гололедные явления, отложение мокрого снега. Ветер юго-западный по северу с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 19-24 м/с.

Температура ночью -13…-18°С, местами -23…-28 °С, по крайнему северу до -33 °С, по юго-востоку -3…-8 °С . Температура днем -7…-12°С, местами -15…-20°С , по крайнему северу -21…-26°С, по юго-востоку -3..+2°С. Похолодание. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

Читайте также: В Томск 8 января придет резкое похолодание и шквалистый ветер