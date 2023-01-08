В Томске проект «Краса в погонах» рассказал о новой участнице - Екатерине Чубуковой

Фото: Прокуратура Томской области

В Томске издание "МК в Томске" запустил уникальный проект о девушках, которые на работе надевают форму. Сегодняшняя участница - заместитель прокурора Зырянского района Томской области Екатерина Чубукова.

"МК в Томске" отмечает, что Екатерина работает в прокуратуре с 2009 года. Главное ее влечение – спорт и волейбол.

Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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