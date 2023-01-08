На томской трассе 8 января произошло ДТП

Фото: Регион 70 Томск

В Томске 8 января 2023 года, в воскресенье, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате автомобиль перевернулся и оказался в кювете. Информацию об этом сообщили очевидцы "регион 70 Томск".

"ДТП на трассе Томск - Асино, 40 километр", - пишет подписчик телеграм-канала.

На кадрах видно, как красное транспортное средство лежит перевернутое на крыше, другой участник ДТП находится на проезжей части. Информация о пострадавших не сообщается.

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