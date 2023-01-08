Психолог рассказала томичам о способах избавления от депрессии после новогодних каникул

Психолог в случае появления «праздничной депрессии» советует продлить праздник. Фото: Анна Ковалёва

Уже завтра, 9 января у многих томичей начнется рабочая неделя после новогодних праздников. Кто-то придет на работу в хорошем настроении, но некоторые могут прийти морально подавленными. Психологи называют такое состояние «праздничная депрессия». Томский психолог Алена Дроздова рассказала корреспонденту «МК в Томске» о причинах такого состояния.

Чувствовать усталость заставляет избыточное употребление пищи и алкоголя – организм затрачивает лишнюю энергию на переваривание еды при переедании. Грусти могут добавить и лишние килограммы, а алкоголь повышает тревожность и вызывает упадок настроения.

Вызвать депрессию может и финансовая брешь после бурных выходных. Анализ растрат и понимание, что деньги были потрачены впустую, могут угнетать человека.

Психолог в случае появления «праздничной депрессии» советует продлить праздник.

«Не выкидывайте елку, оставьте на окнах гирлянды, покупайте мандарины. Порадуйте себя, если вам так хочется и если так проще справиться с окончанием праздников», - поделилась Дроздова.

Для плавного входа в трудовые будни следует не пытаться включиться в график рабочего дня, который был до 31 декабря 2022 года. Начальник может войти в положение, если поймет, что сотрудникам необходимо адаптироваться после стольких выходных дней.

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