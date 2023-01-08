Томичка лишилась больше двух миллионов рублей из-за мошенников

Местной жительнице поступил звонок якобы из правоохранительных органов. Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске 74-летняя женщина лишилась более 2,2 миллионов рублей из-за мошеннических действий, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Местной жительнице поступил звонок якобы из правоохранительных органов.

«Злоумышленница сообщила, что в отношении денежных средств потерпевшей производятся мошеннические действия», - говорится в сообщении.

Позже потерпевшей позвонили из «службы безопасности банка» и убедили ее перевести все сбережения на указанный счет. Сумма ущерба составила более 2,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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