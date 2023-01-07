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НовостиОбщество7 января 2023 9:44

В Томске Роспотребнадзор в 2022 году проверил 35 лайнеров на наличие инфекционных заболеваний

Также проверили больше 3 тысяч человек
Кирилл Колемасов
Ни одного распространителя опасных заболеваний за минувший год выявлено не было

Ни одного распространителя опасных заболеваний за минувший год выявлено не было

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Итоги санитарно – карантинного контроля в воздушной гавани Томска в 2022 году подвело управление Роспотребнадзора по Томской области.

В этом году специалисты досмотрели 35 лайнеров приземлившихся в Томске на наличие признаков инфекционных заболеваний, а также 3 284 человека, находившихся в них.

Как сообщили в ведомстве, ни одного распространителя опасных заболеваний за минувший год выявлено не было. В Томской области такие проверки проводят для недопущения завоза на территорию региона инфекционных заболеваний, представляющих опасность для жителей.

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