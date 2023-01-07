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НовостиОбщество7 января 2023 8:46

Проект «Краса в погонах» рассказал о новой участнице

Ей стала старший прокурор Ксения Скрябина
Кирилл Колемасов
Фото: прокуратура Томской области.

Фото: прокуратура Томской области.

Проект издания «МК в Томске» «Краса в погонах» продолжает знакомить томичей с девушками, которые в рабочее время носят форму.

Новая участница проекта Ксения Скрябина - старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Томской области.

Ксения трудится в прокуратуре с 2008 года. Увлечения – катание на роликах и рисование.

Напомним, что проект «Краса в погонах» не является конкурсом. Его основная цель – рассказать томичам о красивых женщинах, которые работают в силовых структурах региона – СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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