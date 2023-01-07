В Томской области в 2022 году самая высокая зарплата составила 298 тысяч рублей

Средняя зарплата в регионе составила 35, 7 тысяч рублей. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Департамент труда и занятости населения Томской области подвел итоги работы в 2022 году по количеству безработных и по уровню зарплат, которые предлагали работодатели.

Самой высокооплачиваемой вакансией стала мастер буровой. За работу в этой должности предлагали 298 тысяч рублей.

Средняя зарплата в регионе составила 35,7 тысяч рублей, это ровно на тысячу больше, чем в 2021 году.

Зарплата дворника и уборщика в южных районах Томской области стала самой низкооплачиваемой – 19 862 рубля.

Ранее мы рассказывали о прибавке к заработной плате в 2023 году отдельным категориям населения.

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