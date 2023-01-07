На левой стороне Коммунального моста в Томске демонтируют ограждение

Фото: Мэрия

В Томске продолжается ремонт Коммунального моста через реку Томь. Подрядная организация ведет работы в ночное время, праздничные и выходные дни. Об этом сообщает мэрия города.

"По данным департамента капитального строительства администрации Томска, подрядная организация - ООО «РСТ Мост» - без выходных и праздничных дней продолжает работы на объекте, ведутся работы по демонтажу барьерных ограждений и мостового полотна на левой половине Коммунального моста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с января 2023 года по апрель 2023 года "Мосту" необходимо демонтировать асфальтобетон и опоры освещения, установить опалубку для устройства монолитной железобетонной плиты и новой консольной части моста. Также планируются другие ремонтные работы.

Коммунальный мост через Томь ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», контракт по которому был заключен 25 апреля 2022 года, срок выполнения работ по условиям контракта 15 декабря 2023 года.

Читайте также: В Томске устранили все дорожные дефекты на Коммунальном мосту