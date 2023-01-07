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НовостиОбщество7 января 2023 3:45

Губернатор Мазур поздравил томичей с Рождеством

Глава региона присутствовал на праздничной литургии
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Кирилл Колемасов

Фото: Кирилл Колемасов

Православные христиане 7 января празднуют Рождество Христово. Днем и ночью проходят праздничные литургии. В Томске в соборах, церквях и храмах прошли богослужения, на одном из которых был замечен губернатор Томской области.

"Встретили Рождество Христово в Богоявленском соборе Томска. Поздравляю всех, у кого этот светлый праздник в душе! Мира, тепла, счастья, здоровья вашим семьям и Божьей благодати", - написал в телеграм-канале Владимир Мазур.

В Богоявленском кафедральном соборе главу региона видели в присутствии жены.

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