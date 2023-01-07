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НовостиОбщество7 января 2023 2:03

В Томске 7 января резко похолодает до -23 градусов

По области температура днем составит -10…-15°С
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Анна Ковалева

Фото: Анна Ковалева

В Томске 7 января синоптики обещают днем до -12 градусов без существенных осадков, ночью похолодает до -23. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе в субботу ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с, с порывами 12 м/с. Днем температура воздуха составит до -10…-12°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица. Температура ночью -21…-23°С.

В Томской области 7 января местами небольшой, днем по западу умеренный снег; в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -20…-25°С, местами -29…-34°С. Температура днем -10…-15°С, местами -20…-25°С. На дорогах местами гололедица.

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