Две иномарки столкнулись лоб в лоб на Кузолевском тракте в Томске

Водитель Nissan March не справился с управлением и выехал на встречную полосу Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сегодня, 6 января, около 13 часов 30 минут на Кузолевском тракте произошло лобовое столкновение двух иномарок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томска.

«По предварительным данным, мужчина-водитель, управляя автомобилем Nissan March, утратил контроль над движением транспортного средства и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Nissan NV200», - говорится в сообщении.

Водителя и двоих пассажиров автомобиля Nissan March доставили в медицинское учреждение для осмотра.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства происшествия.

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