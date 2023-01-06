В томской области выявили 11 случаев заражения COVID-19

Фото: Олег УКЛАДОВ

6 января в Томской области выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 662 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 16 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 190 человек.

За последние сутки в стране выявлено 3 439 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 41 пациент скончались, 4 685 выздоровели.