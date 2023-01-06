Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 января 2023 9:17

В Томск доставили Вифлеемский огонь в Богоявленский собор

Этот огонь был зажжен от неугасимой лампады в храме Рождества Христова в Вифлееме
Ксения Высотина

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В томский Богоявленский собор доставили Вифлеемский огонь. Он был зажжен от неугасимой лампады в храме Рождества Христова в Вифлееме, рассказали в пресс-служба Томской епархии.

Уточняется, что по окончании Божественной литургии от огня в центре собора зажгли свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду.

"1 января члены Братства православных следопытов торжественно передали частицу Вифлеемского огня в Знаменский храм Томска. Участником акции «Вифлеемский огонь: свет мира и дружбы» город становится уже десятый раз", - сообщили в епархии.

Также добавляется, что участники акции прежде всего - дети и детские организации. Передавая огонь, они рассказывают о смысле и евангельском содержании события Рождества Христова тем, кто нуждается в общении, внимании и помощи.