В Томск доставили Вифлеемский огонь в Богоявленский собор

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В томский Богоявленский собор доставили Вифлеемский огонь. Он был зажжен от неугасимой лампады в храме Рождества Христова в Вифлееме, рассказали в пресс-служба Томской епархии.

Уточняется, что по окончании Божественной литургии от огня в центре собора зажгли свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду.

"1 января члены Братства православных следопытов торжественно передали частицу Вифлеемского огня в Знаменский храм Томска. Участником акции «Вифлеемский огонь: свет мира и дружбы» город становится уже десятый раз", - сообщили в епархии.

Также добавляется, что участники акции прежде всего - дети и детские организации. Передавая огонь, они рассказывают о смысле и евангельском содержании события Рождества Христова тем, кто нуждается в общении, внимании и помощи.