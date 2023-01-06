Жительница Томска лишилась более 500 тысяч рублей из-за аферистов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 53-летняя местная жительница стала жертвой аферистов и лишилась более 500 тысяч рублей. Мошенники сообщили женщине, что на нее оформлен кредит, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Злоумышленник сообщил, что некий гражданин оформил на потерпевшую кредит. Для того, чтобы перекрыть его, женщине необходимо подать заявки на получение денежных средств в разные банки", - говорится в сообщении.

Позже, следуя указаниям аферистов, томичка оформила кредиты в двух банках и перевела все денежные средства в размере более 500 тысяч рублей на указанные злоумышленником счета.

Возбуждено уголовное дело.