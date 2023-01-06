Жители Томской области 14 и 15 января смогут спеть песни Высоцкого

Фото: Архив "КП"

В Томске 14 и 15 января жителей региона и горожан приглашают спеть песни и прочитать стихи Владимира Высоцкого. Мероприятие пройдет в Губернаторском колледже социально-культурных технологий, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Отмечается, что данная программа посвящена 85-летию Владимира Высоцкого. По уточнениям, мероприятие пройдет в 17.00.

Также 27 января во Дворце народного творчества «Авангард» пройдет гало-концерт «Я, конечно, вернусь!..».

Подробности по телефону: +7 952 679-77-39, +7 913 812-84-49.