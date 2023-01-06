В Стрежевом похоронят солдата погибшего при обстреле в Запорожской области

Фото: Министерство обороны РФ

В Томской области в городе Стрежевой похоронят майора Александра Сеикаева, который погиб при обстреле в Запорожской области. Груз с телом солдата прибудет 7 января, сообщил мэр Стрежевого Валерий Дениченко.

«Горькая весть пришла в ещё одну стрежевскую семью. Во время обстрела ВСУ больницы в городе Токмак Запорожской области геройски погиб майор медицинской службы Александр Сеикаев», - написал в своем блоге глава города.

Отмечается, что Александра Сеикаева посмертно наградили Орденом Мужества.

«Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами. Пациенты и командир медицинского батальона получили ранения не совместимые с жизнью", - сообщает Минобороны РФ.