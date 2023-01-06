Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске 6 января синоптики обещают до -11 градусов и небольшой снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе в пятницу ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с, с порывами 12 м/с. Днем температура воздуха составит до -9…-11°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Температура днем -14…-19°С, местами -8…-13°С. На дорогах местами гололедица.