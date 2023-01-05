В Томске возле лицея №7 работает ледовый городок

Фото: Мэрия

Жители Томска могут посмотреть на ледовый городок, который располагается на площадке возле лицея №7. На территории стоит новогодняя ель, снежные фигуры и горка. Информацию об этом сообщила мэрия.

"Также парк украшает большая световая фигура с часами и тройкой новогодних оленей, запряженных в новогодние сани", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле лицея стоят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, есть две ледяные горки, украшенные персонажами из детских мультфильмов. Дополнительно установлен лабиринт и световой фонтан. Также есть каток.

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