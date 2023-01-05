Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 января 2023 8:51

Перед развилкой Томск-Асино произошло ДТП

Две иномарки оказались в кювете
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Регион-70 Томск

Фото: Регион-70 Томск

В Томской области в четверг, 5 января 2023 года, на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента два транспортных средства оказались в кювете, информацию об этом сообщают очевидцы.

"ДТП перед заправкой Газпрома. Рядом с развилкой Томск - Асино", - сообщает подписчик "Регион 70 Томск".

На кадрах видно, как два автомобиля находятся в кювете рядом с проезжей частью. На месте работают сотрудники полиции. О пострадавших не сообщается.

Читайте также: Жителю Томска грозит наказание за порчу чужого автомобиля