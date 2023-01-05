Перед развилкой Томск-Асино произошло ДТП

Фото: Регион-70 Томск

В Томской области в четверг, 5 января 2023 года, на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента два транспортных средства оказались в кювете, информацию об этом сообщают очевидцы.

"ДТП перед заправкой Газпрома. Рядом с развилкой Томск - Асино", - сообщает подписчик "Регион 70 Томск".

На кадрах видно, как два автомобиля находятся в кювете рядом с проезжей частью. На месте работают сотрудники полиции. О пострадавших не сообщается.

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