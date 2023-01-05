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НовостиОбщество5 января 2023 11:40

В Томске назвали имя новой участницы проекта «Краса в погонах» - Вериника Федько

Вероника Федько - прокурор отдела по надзору
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Прокуратура Томской области

Фото: Прокуратура Томской области

Издание "МК в Томске" запустило уникальный проект о девушках, которые в рабочее время надевают форму. Сегодняшняя участница - Вероника Федько, прокурор по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Томской области.

Вероника работает в прокуратуре с 2014 года.

Ключевое увлечение – кулинария.

Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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