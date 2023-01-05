Жилой дом на Горшковском в Томске тушили 22 человека

Фото: МЧС

Пресс-служба МЧС России по Томской области сообщает, что в среду, 4 января 2023 года, в Томске произошло три пожара. Один из них случился на переулке Горшковский, в его тушении принимало участие 22 человека.

"Вчера вечером произошло возгорание в 1-этажном 2-квартирном бревенчатом жилом доме 12х8 м по переулку Горшковскому в городе Томске", - говорится в сообщении.

На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома. В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома по всей площади. Общая площадь пожара составила 96 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

На пожаре работали 22 человека.

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