Для жителей Томска карьера и работа на первом месте ценностей

Фото: Анна Ковалева

Ресурс HeadHunter провел исследование, согласно которому жители Томска в 2023 году ставят в приоритет карьерные достижения и работу, лишь потом идет семья.

«Наибольший приоритет работе отдают респонденты до 24 лет (82%), наименьший – 55 лет и старше. Чаще уделять внимание семье в 2023 году планируют опрошенные в возрасте 35 – 44 лет, а здоровью – 25 – 34 года (39%)», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что 75% томичей планируют в этом году отдать предпочтение работе и карьере, при этом семья и здоровье у жителей Томска второй год подряд оказывается на втором месте в списке ценностей. Удивительно, но последнее место по важности для горожан занимает спорт.

Среди людей, которые предпочитают работу семье самыми распространенными позициями стали специалисты в сфере ИТ и студенты. Рабочие в сфере добычи сырья, закупок, производства и сельского хозяйства больше уделяют внимание семье.

Читайте также: Для томичей на электросамокатах с 2023 года будут действовать новые правила