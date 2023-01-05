В новогодние праздники на улицах Томска работают 60 мусоровозов

Фото: Мэрия

В Томске в период новогодних праздников на улицах города работают 60 машин для сбора мусора. Мэрия сообщает, что всего в городе более 4100 площадок, уборку на каждой организовывает регоператор.

"Смена мусоровоза начинается примерно с 6 утра, мы выходим на линию ежедневно, перерывов в работе не бывает. В день получается обслужить в среднем 100 площадок", - сообщил Андрей Спиридонов, работник УМП «Спецавтохозяйство г. Томска».

Андрей Спиридонов уточнил, что в одном экипаже мусоровоза работает три человека - двое грузчиков и один водитель. Организация занимается уборкой в праздничные дни и в выходные, обеспечивая ежедневную чистоту города.

Сообщается, что жители Томска могут рассказать о проблемах с ТКО напрямую регоператору в мессенджере Whats'app по номеру 8-923-212-08-88.

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