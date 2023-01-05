Жителю Томска грозит наказание за порчу чужого автомобиля

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отделение полиции Северская Томской области поступило обращение от местного жителя. Мужчина сообщил, что его автомобиль пнул другой человек, нанеся тем самым материальных ущерб "Ладе Гранте".

"Сотрудники патрульно-постовой службы прибыв на место происшествия опросили свидетелей, после чего установили подозреваемого, 58-летнего ранее не судимого мужчину проживающего по данному адресу.", - говорится в сообщении.

По делу уточняется, что между соседями произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удар ногой по "Ладе", причинив тем самым материальны ущерб в 10 тысяч рублей.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

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