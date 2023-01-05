В Томске 5 января будет до -9 градусов и южный ветер

Фото: Алёна Голева

В Томске, в четверг, 5 января ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой, днем местами умеренный снег, об этом сообщает томский гидрометцентр.

Температура воздуха в областном центре днем опустится до -6...-8°С. Ветер южный 3-8 м/c, возможны порывы до 13 м/с. Температура ночью -7…-9°С. Местами гололедица.

В Томской области местами небольшой снег, изморозь, а днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит до -7…-12°С, местами -13…-18°С. Температура днем будет теплее -5…-10°С, местами до -15°С. На дорогах местами гололедица.

Читайте также: В 2022 году в Томской области мобильная бригада обследовала более 11 тысяч детей