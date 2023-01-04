Томский отряд «ЛизаАлерт» в декабре нашел живыми 18 человек

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Томской области

Томский поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику за декабрь, сообщение появилось в Telegram-канале отряда. В декабре было подано 22 заявки на поиск пропавших людей.

Из них 18 человек были найдены живыми, одного обнаружили уже погибшим. Не найден один человек, 2 заявки остаются неподтверждёнными.

В сообщении уточнили, что поиск тех, кто пропал и не найден, продолжаются. Члены отряда продолжают распространять ориентировки и проверять свидетельства.

В 2022 году в отряд «ЛизаАлерт» было подано 41 926 заявок на поиск пропавших людей, найдены живыми при помощи добровольцев 30 821 человек.

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