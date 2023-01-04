Проект «Краса в погонах» представил следующую участницу

Фото: прокуратура Томской области.

Проект «МК в Томске» «Краса в погонах» продолжает знакомить томичей с женщинами, которые в рабочее время носят форму.

Следующей участнице проекта стала Ольга Семенова – прокурор по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Томской области. Она работает в органах прокуратуры с 2013 года. Увлечение – иностранные языки.

Уточним, что проект «Краса в погонах» не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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