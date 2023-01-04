Известный томский футболист Иван Иценко ушел из жизни

Фото: Telegram-канал ФК "Томь".

На 85-ом году жизни скончался ветеран томского футбола, почетный председатель Томской городской федерации футбола Иван Иценко, сообщила в пресс-службе ФК «Томь» в своем Telegram-канале.

«Новый год, увы, начинается с потерь… Пришло скорбное известие: вчера вечером, 3 января, умер легендарный томский футболист Иван Максимович Иценко. Максимыч был не просто футбольной легендой – он был неординарной личностью, одной из самых ярких за всю историю томского футбола.», - говорится в сообщении.

Иван Иценко родился 6 мая в 1938 году в Красноярском крае.

Начал играть в юношеской команде «Искра» в 1955 году, с 1956 по 1957 годы играл в составе юношеской команды «Динамо» и стал капитаном. За три года с 1957 по 1960 годы сыграл 114 игр и забил 125 голов.

Как профессиональный футболист он начал выступать с 1960 года в московском ФК «Локомотив» на чемпионате СССР, Высшая Лига, забил в 8 играх 4 мяча. Иван Иценко был почетным председателем Томской городской федерации футбола, президентом «Союза ветеранов спорта» и депутатом Думы Томска.

Прощание с Иваном Иценко состоится 9 января с 13.00 до 14.00 по адресу пр. Кирова 3б.