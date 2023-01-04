Томичи смогут услышать самые лучшие шутки "Камызяк"

Билеты на концерт «Камызяков» уже в продаже
Фото: Денис ВИНОКУРОВ
Легендарная команда КВН «Сборная Камызякского края» даст большой концерт в томском БКЗ. Томичи смогут посмеяться над лучшими шутками «Камызяков» 6 февраля 2023 года.
Многие из участников команды стали телезвездами, снимаются в популярных фильмах и сериалах, передачах на телевидении. Самую головокружительную карьеру построил капитан «Камызяков» Азамат Мусагалиев, на счету которого несколько амплуа в популярных сериалах и роли ведущего развлекательных шоу.
«Камызяки» собрались вместе, чтобы порадовать томских ценителей юмора искрометной сатирой и веселыми номерами, а также зажигательной музыкой группы «Камызякские псы».
Билеты на концерт «Камызяков» уже в продаже, приобрести их можно на ресурсах БКЗ или на сайте томской филармонии.
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