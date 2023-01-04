В Томске 4 января ожидается потепление до -2 градусов

Ожидается небольшой снег Фото: Анна Ковалёва

4 января в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, местами умеренный, мокрый снег, сообщает томский гидрометцентр

Температура воздуха в областном центре опуститься до 0...-2°С. Ветер юго-западный 3-8 м/c, возможны порывы до 14 м/с. Возможны гололедные явления на дорогах.

В Томской области днем облачно с прояснениями, температура воздуха ожидается от 0 до -5 °С, местами -8…-13°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололедные явления.

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