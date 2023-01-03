В Томской области 2 января поступило почти 600 вызовов в скорую помощь

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В Томской области 2 января 40 бригад скорой помощи выполнили 583 вызова. Мазур рассказал о работе региональных служб в своем telegram-канале.

"Держу на контроле работу региональных служб, которые обеспечивают комфорт жителей в праздничные дни", - написал губернатор.

Глава региона уделил особое внимание вывозу мусора. Региональный оператор задействовал в областном центре 60 единиц техники. За вчерашний день на полигон вывезено 520 тонн бытовых отходов. Для сравнения: 31 декабря - 620 тонн, 1 января - 580.

Помимо этого, на контроле уборка улиц. 3 января в дневную смену на томских дорогах работают более 60 машин по очистке города от снега и льда. За вчерашний день муниципальное предприятие убрало 796 тонн снега.

На линии городской и межмуниципальный транспорт. Как и в будни, города и районы соединяют более 30 регулярных маршрутов.

Также круглосуточно открыты пункты взрослой и детской травматологии, неотложная помощь челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии. В поликлиниках принимают дежурные терапевты и педиатры.