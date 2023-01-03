"Краса в погонах": стало известно имя еще одной участницы томского проекта

В Томске назвали имя еще одной участницы проекта "Краса в погонах". Ей стала Елена Казначеева.

Томичка старший помощник Томского межрайонного природоохранного прокурора Елена Казначеева.

Елена в органах прокуратуры служит с 2009 года.

Хобби – походы, любит проводить время на природе с семьей, иногда одна гуляет в лесу. Зимой – прогулки на лыжах и не обязательно по лыжне, летом – отдых с семьей у водоемов.

Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.